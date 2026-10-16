Bakan Çiftçi Sakarya\'daki sel zararını açıkladı: 2 yapı ve 5 köprü yıkıldı, tehlike sürüyor

Sakarya'da yaşanan sel felaketi ile ilgili konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, selden etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmaların son durumuyla ilgili olarak "Şu anda tehlike hala geçmiş değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz yine yarın itibariyle 5 ilimizde turuncu uyarı vermeye devam ediyor. Bunlardan biri de Sakarya. Henüz tam manasıyla tehlikenin geçtiğini söyleyemeyiz, teyakkuz halinde olmamız gerekiyor" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar sonrası taşkınların yaşandığı Sakarya'da incelemelerde bulundu. Bakan Çiftçi, incelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Mustafa Çiftçi şunları söyledi:

"14 Ekim'de başlayan yağışlarla, sellerle beraber, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz sizlerin de takip ettiğiniz üzere, ilk önce 42 ilimizde sarı, 6 ilimizde de turuncu kod vermişti. Şu anda tehlike hala geçmiş değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz yine yarın itibariyle 5 ilimizde turuncu uyarı vermeye devam ediyor. Bunlardan biri de Sakarya. Henüz tam manasıyla tehlikenin geçtiğini söyleyemeyiz, teyakkuz halinde olmamız gerekiyor. Bu çerçevede biz İçişleri Bakanlığı olarak selin, sağanak yağışların başlamasından ilk andan itibaren Ankara'da AFAD Koordinasyon Merkezimizde bütün illerimizle koordineli halde çalışmaya başladık. Dün gün boyunca AFAD Koordinasyon Merkezindeydik. Sayın valilerimizin başkanlığında, ilgili kurumlarımızın iştirakiyle sahadaki çalışmalar yakından koordine edilmiş oldu."

TÜRKİYE GENELİNDE 60 BİN PERSONEL GÖREVDE

Selden etkilenen İstanbul'da gerekli çalışmaların yürütüldüğüne dikkati çeken Çiftçi, şöyle devam etti:

"Bugün İstanbul'da tüm ilgili kurumların katılımıyla bunun içinde AFAD'ın arama kurtarma ekipleri dahil, Büyükşehir, ilçe belediyelerinin elemanları dahil, jandarma, emniyet, sahil güvenlik gibi kurumlarımız dahil, 46 bin personelimiz İstanbul'da görev yapıyor. Tüm Türkiye'de şuanda 60 bin personelimiz görev başında. Afeti yönetmeye çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız sürecin başından itibaren bütün olayları yakından takip ediyor, bizlere gerekli talimatları veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, öncülüğünde, bakanlarımızla beraber, valilerimizle, AFAD'ımızla, Kızılay ile diğer kolluk birimlerimizle, devletimizin kurumlarıyla birlikte çalışmalarımıza sahada aralıksız devam ediyoruz."

865 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ, 170 BİN HAYVAN TELEF OLDU

Bakan Çiftçi, yarın için de Sakarya'ya turuncu kod uyarısı verildiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Dünkü turuncu kod neticesinde Ferizli ilçemizde metrekareye 270 kilogram yağış düşmüş durumda. Karasu'ya 224 kilogram yağış düşmüş durumda. Bunlar büyük oranlarda yağışlar. Dolayısıyla ne kadar tedbirli olmamız gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Bununla birlikte buradaki koordinasyon çalışmalarına destek verebilmek için çevredeki illerimizden de destek ekipler buraya göndermiş durumdayız, koordine etmiş durumdayız. Şu anda Sakarya'da 1621 personelimiz, 617 aracımız ve 8 botumuzla beraber krizi yönetmeye, koordinasyonu sağlamaya gayret ediyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezimize şu ana kadar 641 ihbar gelmiş durumda. Bunlardan 573'ü vakaya dönüşmüş durumda. 865 kişi bu çalışmalar çerçevesinde tahliye edilmiştir. Yine Sakarya'da yağışlar, sel neticesinde 2 yapı ve 5 köprü yıkılmış durumda. Elektrik, su ve telefon kesintileri yaşanıyor, bazı kamu hizmetlerinde aksamalar var. Ekili, dikili alanlarda zarar, ziyan meydana gelmiş durumda, hayvan telefi var. Ulaşımda da aksamalar var. Mesela 170 bin kanatlı hayvan telef olmuş durumda, 209 arı kovanı yine yağışlar neticesinde zarar görmüş durumda. Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında."

HASAR TESPİTİ YAĞIŞLAR KESİLİNCE BAŞLAYACAK

Yağışlar kesildikten sonra hasar tespit çalışmalarının yapılacağını anlatan İçişleri Bakanı Çiftçi, bu konuda şu bilgileri verdi:

"Bu yağışların arkası kesildikten sonra, ortalık biraz durulduktan sonra hem hasar tespit çalışmalarımız hem de zarar tespit komisyonlarımız sahada çalışmalara başlayacak. Vatandaşımızın zararını, ziyanını devletimizin imkanları doğrultusunda karşılamaya devam edeceğiz. Gerek Kızılayımız, gerekse diğer sivil toplum kuruluşları, gerekse devletimizin diğer kurumları olsun hepsi canla başla çalışmaya gayret ediyorlar. Şu anda DSİ Genel Müdürümüz de aramızda yer alıyor. Onlar da Sakarya'da 44 araç ve 100 personel ile dere ıslah çalışmalarını devam ettiriyorlar. Biz bugüne kadar İçişleri Bakanlığı olarak AFAD üzerinden DSİ'ye 120 iş makinesi, 20 de kamyon verdik. 140 araç tahsis ettik. Bunlar daha çok Karadeniz bölgesindeki ıslah çalışmalarında kullanılıyor. DSİ kendi imkanlarını da kullanıyorlar. Bu önleyici çalışmalar neticesinde eğer afetlerde çok sayıda can kaybı, mal kaybı olmadıysa, yapılan çalışmaların büyük kıymeti var, önceden alınan tedbirlerin kıymeti var. Önceden aldığımız tedbirler neticesinde, çok daha fazla olabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilmiş durumda. Ben bu çalışmalar neticesinde, Valimize, AFAD ekiplerimize, Büyükşehir Belediyemizin değerli çalışanlarına, ilçe belediye çalışanlarına, DSİ, Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışanlarımıza, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bakanlığımızın bütün personelleri bu afetin daha az zararla atlatılması noktasında elinden gelenleri seferber ediyor."

VATANDAŞLARA EVDEN ÇIKMAYIN UYARISI

Vatandaşları da uyaran Bakan Çiftçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Turuncu uyarı verilen illerimizde vatandaşlarımız mümkün mertebe evlerinden dışarı çıkmasınlar. Araçlarını güvenli yerlere park etsinler. Böylece can ve mal kayıplarını daha az seviyelere indirebileceğimizi düşünüyorum. Bu çalışmalar zaten Türkiye Afet Müdahale kapsamında yerine getiriliyor. Ben bir kez daha emeği geçen bütün personelimize teşekkür ediyorum. Allah devletimizi, milletimizi benzer afetlerden korusun. Hakikatten çok ciddi yağışlar alıyoruz. Belki bir senede düşen yağışların bir günde düştüğü günlere şahit oluyoruz. Devlet-millet el ele vermek suretiyle bunları da en az hasarla atlatabileceğimizi düşünüyorum."