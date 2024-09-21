Sakaryaspor Başkanı Darp Edildi

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SAKARYASPOR Başkanı Gökhan İn'i, tokat atarak darp ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alınan Cengiz Şen, ters kelepçe takılıp adliyeye sevk edildi.

BAŞKAN İN KENTTEN AYRILDI

Bu arada olayın görüntülerini kaydeden kulüp yöneticisi S.İ.'nin de polis tarafından arandığı ancak bulunamadığı belirtildi. Darbedilen Başkan Gökhan İn'in ise olayların yayılmasının ardından yakınlarına 'Başım belaya girecek' diyerek kentten ayrıldığı öğrenildi. İn'in bu sebeple emniyette ifadesinin alınamadığı ifade edildi.

Haber İsa ÇİÇEK SAKARYA,