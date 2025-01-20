Şalvarlı, Anadolu Sultanları takımı, ilk kez tribünde voleybol maçı izledi

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AKSARAY'da köylü kadınların kendi imkanlarıyla kurduğu 'Anadolu Sultanları' voleybol takımının sporcuları, Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru takımının davetiyle ilk kez bir voleybol maçını tribünden izledi.

Koçpınar ve Elmacık köyünden kadınların, Şehit Halil Köksal İlkokulu öğrencileriyle, kendi imkanlarıyla file kurup voleybol oynadığını gören okulu müdürü Eyyüp Aba, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Yaşam Becerileri Projesi' kapsamında 25 kadından oluşan 'Anadolu Sultanları Voleybol Takımı'nın kurulmasına yardımcı oldu. Kadınların, okul bahçesinde voleybol oynadıklarını gören Kuzeyboru Takımı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karaman, onları ve çocuklarını, Kuzeyboru-Aras Kargo maçına davet etti. Anadolu Sultanları, ilk kez bir voleybol maçını protokol tribününde izledi.

'ŞEHRİMİZE ÖRNEK OLDUK'

Koçpınar Elmacık Şehit Halil Köksal İlkokulu Müdürü Eyyüp Aba, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Yaşam Becerileri Projesi' kapsamında çocuklarımızın kahramanı olan annelerinin talepleri üzerine Anadolu Sultanları takımını şehrimize ve bakanlığımıza örnek bir şekilde vatandaşlarımıza duyurduk. Takımımız 14 kişiden oluşuyor. Beden eğitimi öğretmenimiz sağ olsun, gönüllü bir şekilde haftanın bir günü takımımızı okulumuzda çalıştırıyor" diye konuştu.

'ÇOK HEYECANLANDIK'

Anadolu Sultanları oyuncusu Fatma Köksal (25), "Okulda 2 çocuğum var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Yaşam Becerileri Projesi' kapsamında okulda bir etkinliğimiz oldu. Sonrasında ise voleybol oynamaya karar verdik. Öğretmenlerimizle okulda fileleri kurduk. Sonrasında kendimizin çektiği videoları paylaştık. Köyden ilk kez maç izlemeye gelince çok heyecanlardık. Bizi Valimiz Mehmet Ali Kumbuzoğlu da ağırladı. Hanifi Hocamız ise bize gönüllü antrenörlük yapıyor. Maça çocuklarımızla birlikte geldik. Hepimizin yaşadığı bir ilk oldu" dedi.