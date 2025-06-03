Şam Borsası 6 Ay Sonra Yeniden Açıldı

ŞAM, 3 Haziran (Xinhua) -- Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan Şam Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem ekranının fotoğrafını çeken bir kişi, 2 Haziran 2025.
Suriye'nin yeni geçici hükümeti savaştan zarar gören ekonomiye güveni yeniden tesis etmeye ve yabancı yatırımları çekmeye çalışırken, Şam Menkul Kıymetler Borsası'nda işlemler 6 aydan uzun bir süre sonra pazartesi günü yeniden başladı. (Fotoğraf: Monsef Memari/Xinhua)
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