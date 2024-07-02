Şam\'da Esed rejimi saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti

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Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Kenakir köyünde, Beşşar Esed rejimi güçlerinin düzenlediği kara saldırısında en az 5 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Esed rejimi güçlerinin, Şam'ın batısındaki Kenakir köyünde öğleden sonra düzenlediği baskınlar üzerine silahlı yerel gruplarla çatışma çıktı.

EN 5 SURİYELİ SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Yerel silahlı gruplarla birden fazla noktada yaşanan çatışma sonrasında rejim güçleri, köyü karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı. Sivilleri taşıyan otobüsün ve köydeki evlerinin hedef alındığı saldırıda, en az 5 sivil yaşamını yitirdi, 7 sivil yaralandı. Köydeki çatışmalar aralıklarla devam ediyor.