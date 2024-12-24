Şam'da Noel Coşkusu

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Suriye'nin başkenti Şam'daki Hristiyan cemaati, Noel'i kiliselerde dua ederek kutladı.

Şam'ın Eski Şehir bölgesindeki Rum Melkit Katolik Kilisesi'nde akşam saatlerinden itibaren yoğunluk başladı. Kilisenin girişinde cemaatten gelenlere hediyeler takdim edildi.

Kilisenin korosu, ilahiler okuyarak avluda dolaştı. Kiliseye bağlı izciler, ayinin başlangıcını duyurmak için kilisenin çanını çaldı.

Rum Melkit Katolik Patriki Yusuf Absi, Noel ayini için minberde yerini aldı. Patrik Absi, vaazında Suriye'de yeniden "barış, birlik, birlikte yaşama ve diyaloğun tesisi" için dua ederek, bunun gerçekleşmesinin bir arada çalışmakla kolaylaşacağını vurguladı.

Kilise izcilerinden Ceval Ebu Ciraf (22), AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Noel'i kutladıklarını belirterek, "Şimdi İsa Mesih'in doğumunu kutladığımız gibi yeni Suriye'nin doğumu olur. Bu rejimin on yılların ardından sonlanması yeni bir doğum, yeni bir hayat olur. Yeniden güvenlik ve istikrar olmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Noel'in kendileri için yeni bir ümit, yeni bir hayatın başlangıcı anlamına geldiğini aktaran Ciraf, Suriye'deki yeni yönetimin şu ana kadar halka ve Hristiyan cemaatine muamelesine ilişkin "Bizimle çok düzgün iletişim kurdular. Güvenlik unsurlarıyla yakında bir bölgede karşılaştım. Arabada gidiyorlardı, yolumdan geçtiler. Sonra arabadan inip 'Kusura bakma, sizi görmedik' diye özür dilediler. Bu durum bizi sevindirdi. Umarız ki bu yeni Suriye'de de böyle olur çünkü Suriye, sevinci hak ediyor." ifadesini kullandı.

Suriye'deki yeni geçici yönetim dahil herkesi Hristiyan cemaati ve kiliselerine davet eden Ciraf, "Dünyadan yeniden buraya gelmelerini, yeni Suriye'yi görmelerini, yeni yönetimi görmelerini istiyoruz. Umarız ki yeni yönetim, Suriye'deki tüm unsurları kapsayan bir anayasa hazırlar, güvenlik ve istikrarı sağlar. Beklentimiz bu. Yeni yönetimin Suriye'yi geçmişten çok daha iyi bir yere taşımasını temenni ediyorum." diye konuştu.

"Hepsini affedelim, çok gencimizi, insanımızı kaybettik"

Noel ayininden çıkan Affaf Akke (58), Noel'in "aydınlık, umut, yeni hayatın başlangıcı, barışın doğuşu ve samimiyet" anlamına geldiğini ifade ederek, "Umarız ki geçmişte yaşananlar geçmişte kalır. Hepsini affedelim, çok gencimizi, insanımızı kaybettik, Allah rahmet eylesin. İntikam istemiyoruz. Hep bir arada barış içinde yaşayalım." dedi.

Suriye'deki herkesi kiliselerine davet ettiklerini dile getiren Akke, "yeni Suriye'yi birlikte inşa etmek istediklerini" söyledi.

Suriye halkının "elektrik, su, muhabbet dahil her şeyin eksikliğini çektiğini ve çok yorulduğunu" vurgulayan Akke, "Muhabbet ve barış için dua ediyoruz. Mutluluk için dua ediyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, ayinin bitmesine yakın Suriye'deki yeni yönetimin güvenlik güçlerinden bir grup gelip kiliseyi ziyaret etti.