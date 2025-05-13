Şam'da Su Krizi: Su Seviyesi Tarihî Düşüşte

ŞAM, 13 Mayıs (Xinhua) -- Suriye'nin başkenti Şam'daki Ayn el-Fica Kaynak Tesisi'nin kuru pompalama odasını gözlemleyen bir işçi, 12 Mayıs 2025.

Suriye'nin başkenti Şam'ın ana su kaynağı Ayn el-Fica'dan gelen su miktarı, 1958'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Başkentin batısındaki kırsal bölgede yer alan bu kaynaktaki keskin düşüş, Şam'ı son yılların en ciddi su krizlerinden biriyle karşı karşıya bıraktı. (Fotoğraf: Monsef Memari/Xinhua)