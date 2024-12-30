Şam'daki Patlamada Can Kaybı 11'e Yükseldi - Son Dakika
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Şam'daki Patlamada Can Kaybı 11'e Yükseldi

Şam yakınlarındaki silah deposunda meydana gelen patlamada 11 kişi yaşamını yitirdi.

30.12.2024 10:57
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ŞAM, 30 Aralık (Xinhua) -- Suriye'nin başkenti Şam'a yakın bir silah deposunda meydana gelen şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Şam'ın kırsal kesimlerinde bulunan Adra Sanayi Bölgesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlerin çoğunu siviller oluşturuyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve yerel medyaya göre arama kurtarma ekipleri, hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini çıkarmak ve enkazı temizlemek için olay yerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Etrafa enkaz parçaları yayılmasına neden olan şiddetli patlamada devrik Beşar Esad hükümetine ait tesis ağır hasar aldı.

İlk belirlemelere göre en az iki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi ancak sayı gün boyunca artmaya devam etti. İnternette paylaşılan bir videoda da patlamanın yol açtığı büyük yıkım ve çok sayıda insanın cansız bedenleri görüldü.

Gözlemevi, şüpheli hava saldırısının İsrail'in eski rejimden kalma silahları yok etme çabalarından biri olduğunu belirtti.

8 Aralık'ta Suriye'nin bir önceki hükümetinin çökmesiyle yeni yönetimin iktidara gelmesinden bu yana İsrail eski rejimle bağlantılı bölgelere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Şam'daki Patlamada Can Kaybı 11'e Yükseldi - Son Dakika

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