Şam Havalimanı İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

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Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeniden faaliyete geçen Şam Havalimanı'ndan kalkan ilk yolcu uçağı, Halep Havalimanı'na iniş yaptı.

Esed rejiminin 8 Aralık'ta yıkılmasından sonra faaliyete geçen Şam Havalimanı'ndan kalkan Suriye Hava Yollarına ait yolcu uçağı ilk seferini, ülkenin kuzeyindeki Halep Havalimanı'na yaptı.

FlightRadar24 uygulamasının verilerine göre, uçak 7 bin kişinin takibiyle yolculuğu sırasında en çok izlenen seferi gerçekleştirdi

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlenmişti.