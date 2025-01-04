Şam Havalimanı Uluslararası Uçuşlara Açılıyor - Son Dakika
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Şam Havalimanı Uluslararası Uçuşlara Açılıyor

Şam Havalimanı Uluslararası Uçuşlara Açılıyor

Şam Havalimanı, Suriye İç Savaşı'nın ardından 7 Ocak'ta uluslararası uçuşlara yeniden başlayacak.

04.01.2025 17:01
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Suriye İç Savaşı sebebiyle çok uzun süre büyük oranda kapalı kalan Şam Havalimanı'ndan, Salı gününden itibaren yeniden uluslararası uçuşlara başlanacak.2011 yılında Suriye İç Savaşı'nın başlaması ile Şam Havalimanı'ndan önce aksayan, daha sonra neredeyse tamamen duran uluslararası uçuşlara 7 Ocak Salı günü yeniden başlanacağı duyuruldu.

Suriye'nin resmi haber ajansı Sana'ya yaptığı açıklamada bu bilgiyi paylaşan Suriye Sivil Havacılık Kurumu Müdürü Eşad el-Salibi, Şam ve Halep havalimanlarının, tüm dünyadan uçuşları gerektiği gibi karşılayabilmeleri için her iki tesisin baştan aşağı yenileneceğini dile getirdi.

Katar Hava Yolları'ndan geçen Perşembe günü yapılan açıklamada, Şam Havalimanı'na uçuşlara Salı günü başlanacağı duyurulmuştu.

Türk Hava Yolları'nın (THY) da internet ve akıllı telefon uygulamasında Şam ve Halep yer almaya başladı. Ancak henüz uçuş tarihi netleşmiş değil.

İç uçuşlar 18 Aralık'ta başlamıştı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesi ile sonuçlanan süreçte, muhaliflerin başkent Şam'a ilerleyişi sırasında kapatılan Uluslararası Şam Havalimanı, 18 Aralık'ta iç uçuşlara açılmış ve 43 yolcu taşıyan Suriye Hava Yolları'na bir uçağın Halep'e uçuşu gerçekleştirilmişti.

Yeni rejim yönetiminde yapılan bu ilk uçuştan önce havalimanı personeli, uçakların üzerindeki eski Suriye bayrağını, Suriye'de bağımsızlığın sembolü olarak görülen yeni bayrakla değiştirmeye başlamış ve havalimanı terminallerinde de Esad dönemine ait tüm bayrak ve semboller silinmişti.

dpa/ ET,JD

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Kaynak: Deutsche Welle

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