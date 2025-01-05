Şam Havalimanı Uluslararası Uçuşlara Başlıyor

Güncel

ŞAM, 5 Ocak (Xinhua) -- Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Heyeti Başkanı Eşhed El Salibi, Şam Uluslararası Havalimanı'nın salı günü itibarıyla uluslararası uçuşlara başlayacağını duyurdu.

El Salibi, Suriye devlet haber ajansı SANA'ya cumartesi günü yaptığı açıklamada yetkililerin, Şam ve Halep'teki havalimanlarını uluslararası uçuşlara uygun hale getirmek amacıyla tamamen yenileme sürecinde olduklarını belirtti.

Suriye'de Esad yönetiminin geçen ay devrilmesinin ardından havalimanlarındaki operasyonlar askıya alınmıştı.

Katar Havayolları perşembe günü yaptığı açıklamada Şam uçuşlarına salı gününden itibaren yeniden başlayacağını duyurmuştu.