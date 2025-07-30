Uşak'ın Sivaslı ilçesinde alev alan saman yüklü kamyonetteki çift ağır yaralandı.
A.D. (39) yönetimindeki 64 FP 680 plakalı saman yüklü kamyonette Hanoğlu Köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vücudunda yanıklar oluşan sürücü A.D. ve kamyonette bulunan eşi S.D. (37) Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çift, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Kamyonet ise kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Saman Yüklü Kamyonette Yangın: İki Yaralı - Son Dakika
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