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SAMEKS Nisan Ayında Yükseldi

SAMEKS Nisan Ayında Yükseldi

MÜSİAD Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), nisanda bir önceki aya göre 3,5 puan ivme kazanarak 57,5'e yükseldi ve referans değer üzerindeki seyrini sürdürdü. Hizmet sektörü ve sanayi sektörü endeksleri de artış gösterdi. Sanayi endeksi son 11 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İstihdamda da artış kaydedildi ve ekonomik aktivitedeki canlılık devam etti.

30.04.2024 11:01
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), nisanda bir önceki aya göre 3,5 puan ivme kazanarak 57,5'e yükseldi ve referans değer üzerindeki seyrini sürdürdü.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in nisan ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, nisan ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 3,5 puan artışla 57,5'e yükselerek referans değer üzerinde kalmaya devam etti.

Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi 5,5 puan artış kaydederek 58,2'ye yükselirken, Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi de 5 puan hız kazanarak 59,7 seviyesinde gerçekleşti.

Sanayi endeksinde son 11 ayın en yüksek seviyesi görüldü

Talep koşullarındaki iyileşmeyi takiben mart ayında ivme kazanan sanayi sektörü, nisanda da olumlu görünümünü sürdürerek son 11 ayın en yüksek seviyesine yükselmiş oldu. Firmaların girdi alım faaliyetlerinin hız kazanmasıyla iş hacminde gözlenen genişleme de hizmet sektöründe kaydedilen artışın belirleyicisi oldu.

Nisanda istihdamın her iki sektörde de artış kaydetmesi, işgücü piyasalarındaki pozitif görünümün yılın ikinci çeyreğinde de devam edeceğine işaret etti.

Söz konusu veriler reel sektöre ilişkin görünümde büyüme sinyallerinin devam ettiğini gösterirken, parasal sıkılaşma koşullarına rağmen ekonomik aktivitedeki canlılığın sürdüğü gözlendi.

Kaynak: AA

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