SAMEKS, Ocak Ayında Referans Değer Üzerinde Seyretti

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ocakta geçen aya göre 3,4 puan ivme kaybetmesine karşın 51,4 puanla referans değer üzerindeki seyrini sürdürdü.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Ocak 2024 sonuçları açıklandı.

Buna göre, ocak ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS, geçen aya göre 3,4 puan ivme kaybetmesine karşın 51,4 puanla referans değer üzerindeki seyrine devam etti.

Böylece geçen yılı büyüme eğilimiyle geride bırakan SAMEKS, yeni yıla da pozitif bir başlangıç yaptı.

Geçen aya göre 3,3 puan ivme kaybetmesine karşın 54,5 puanda gerçekleşen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, bu dönemde de pozitif görünümünü sürdürdü. 3,0 puan azalarak 49,7 puana gerileyen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi ise ocak ayına ilişkin negatif bir görüntü sundu.

Sanayi sektöründe gözlenen olumlu seyirde, girdi alımları, yeni siparişler ve üretimdeki artışın bu dönemde de sürmesi etkili olurken hizmet sektörünün durgun görüntüsünde ise iş hacminde kaydedilen düşüş belirleyici rol oynadı. Bu dönemde her iki sektörde de istihdam alt endeksinin azalış kaydetmesi, 2024 yılında emek talebinin daralabileceğine dair olumsuz bir işaret sundu.

Bu gelişmelerle birlikte SAMEKS, ocak ayına ilişkin ekonomik aktivitenin canlı bir görünüm arz ettiğine ve büyüme sürecinin 2024 yılında da devam ettiğine işaret etti.