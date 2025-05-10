Samsun için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Samsun'un iç kesimlerinde 2 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Son Dakika › Güncel › Samsun'a Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı - Son Dakika
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