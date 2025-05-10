Samsun'a Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Samsun için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Samsun'un iç kesimlerinde 2 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.