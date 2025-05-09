Samsun'a Sağanak Uyarısı

Samsun için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün 18.30'a kadar Samsun'da yerel olarak kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.