Samsun Bafra'da İş Yerine Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Samsun Bafra'da İş Yerine Silahlı Saldırı

Samsun Bafra\'da İş Yerine Silahlı Saldırı

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan bir inşaat firmasına ait iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleşen saldırıda, iş yerinin camları ve park halindeki bir araç kurşunlara hedef oldu. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

15.05.2024 16:24
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Kavak Pınar Mahallesi 19 Mayıs Geçit Sokak'ta, bir inşaat firmasına ait işyerine sabah saatlerinde, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş edildi.

Kurşunlar iş yerinin camları ile park halindeki bir araca isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, iş yerine silahlı saldırı yapan kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Bafra'da İş Yerine Silahlı Saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Bafra'da İş Yerine Silahlı Saldırı - Son Dakika
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