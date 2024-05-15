Samsun Bafra\'da İş Yerine Silahlı Saldırı

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Kavak Pınar Mahallesi 19 Mayıs Geçit Sokak'ta, bir inşaat firmasına ait işyerine sabah saatlerinde, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş edildi.

Kurşunlar iş yerinin camları ile park halindeki bir araca isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, iş yerine silahlı saldırı yapan kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.