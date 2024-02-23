Samsun Bafra'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun Bafra'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Samsun Bafra\'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edildiği ve nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandığı belirtildi. Operasyonda sentetik uyuşturucu, kenevir tohumu, sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanma aparatları, ruhsatsız tabanca ve tabanca fişekleri ele geçirilmişti.

23.02.2024 09:17
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Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan N.K. (50), A.D. (33) ve H.K'nin (31) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçede 21 Şubat'ta jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram kenevir tohumu, 1 sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanma aparatları ile ruhsatsız tabanca ve 13 tabanca fişeği ele geçirilmiş, N.K, A.D. ve H.K. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Samsun, Bafra, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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