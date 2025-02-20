Samsun Beyaza Büründü

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Samsun kara teslim

SAMSUN - Samsun'da dün geceden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı sonucu şehir beyaz örtüyle kaplandı.

Samsun'da yoğun kar yağışı kendini gösterdi. Geceden yağan kar yağışıyla birlikte ağaçların, çatı ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Yaşanan kar yağışı sonrasında kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışı kimine çile kimine ise eğlence oldu. Bazı vatandaşlar kar yağışını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Kar yağışına yakalanan bazı vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Kar yağışının sevindirici olduğunu söyleyen vatandaşlar, bu anın tadını çıkardıklarını belirttiler.