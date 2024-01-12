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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Görme Engellilere Seminer Verdi - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Görme Engellilere Seminer Verdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında Altınokta Körler Derneği Samsun Şubesi üyelerine seminer düzenledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, dernek üyelerine 'Görme Engelli Bireylerde İletişim Kurma Becerileri' konulu seminer sunuldu. Seminerin oldukça verimli geçtiğini belirten Engelli Hizmetleri Birim Sorumlusu Çağla Yücel, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak adına çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. Altınokta Körler Derneği Samsun Şube Başkanı Ufuk Gürbüz ise Büyükşehir Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Görme Engellilere Seminer Verdi
12.01.2024 - 18:55,  Güncelleme: 18:56
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Samsun Büyükşehir Belediyesince, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Altınokta Körler Derneği Samsun Şubesi üyelerine seminer verildi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Engelli Hizmetleri Birimi tarafından organize edilen etkinlikte, dernek üyelerine "Görme Engelli Bireylerde İletişim Kurma Becerileri" konulu seminer sunuldu.

Engelli Hizmetleri Birim Sorumlusu Çağla Yücel, engellilerin yaşamlarındaki engelleri kaldırmak ve hayatlarını kolaylaştırmak adına çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, bu kapsamda düzenlenen seminerin oldukça verimli geçtiğini kaydetti.

Altınokta Körler Derneği Samsun Şube Başkanı Ufuk Gürbüz ise desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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