Samsun Büyükşehir Belediyesi Hasır Çelik Fabrikası ile Yüzde 20 Tasarruf Sağladı - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Hasır Çelik Fabrikası ile Yüzde 20 Tasarruf Sağladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Hasır Çelik Fabrikası ile Yüzde 20 Tasarruf Sağladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Hasır Çelik Fabrikası, üretim kapasitesi ile bir ayda yüzde 20 tasarruf sağladı. Fabrika, altyapı ve üstyapı çalışmalarında kullanılan hasır çelikleri kendi üretmeye başladı.

15.08.2024 16:51
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Samsun Büyükşehir Belediyesince inşa edilen Hasır Çelik Fabrikası, üretim kapasitesi ile bir ayda yüzde 20 tasarruf sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Temmuz itibarıyla hizmete başlayan ve günlük 20 ton üretim kapasitesine sahip fabrika, ürettiği malzemeyle altyapı ve üstyapı çalışmalarında büyük tasarruf sağladı.

Tekkeköy ilçesinde bin 600 metrekare alanda inşa edilen Hasır Çelik Fabrikası ile büyükşehir, yol ve üstyapı çalışmalarında büyük öneme sahip hasır çelik üretimini de kendisi gerçekleştirmeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Hasır Çelik Fabrikası ile hem verimlilik hem de tasarruf sağlandığını vurguladı.

Fabrikanın bir ayda yüzde 20 tasarruf sağladığına işaret eden Doğan, "Altyapı ve üstyapı yatırımlarımız ile şehrimizin yarınlarını birlikte oluşturuyoruz. Altyapısı olmayan bir şehrin üstyapısı problemli olur, bunun farkındayız. Kendi ekip, ekipman ve malzemelerimizle çalışmalarımızı gerçekleştirerek altyapı ve üstyapı çalışmalarında verimlilik ve tasarruf sağlıyoruz. Hasır Çelik Fabrikası da bu anlamda önemli bir rol üstlenecek. Yol ve üstyapı çalışmalarında kullanılan hasır çelikleri de artık kendimiz üretiyoruz. 1 Temmuz itibarıyla üretim başladı. Fabrikamızın bir aylık sürede bile sağladığı katma değer önemli ölçüde iyi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Büyükşehir Belediyesi Hasır Çelik Fabrikası ile Yüzde 20 Tasarruf Sağladı - Son Dakika

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