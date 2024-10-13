Samsun\'da 1200 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'un merkez Tekkeköy ilçesinde 1200 litre etil alkolün ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya kaçak ve sahte içki sürmeye çalışanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, etil alkolün yasa dışı yollarla piyasaya sürülmeye çalışıldığını belirledi.
Tekkeköy ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir kamyonette yaptıkları aramada 1200 litre etil alkol ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
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