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Samsun'da 13 Bin 440 Uyuşturucu Hap Bulundu - Son Dakika
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Samsun'da 13 Bin 440 Uyuşturucu Hap Bulundu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İlkadım ilçesinde bir şüphelinin evinde yapılan aramada 13 bin 440 uyuşturucu niteliği bulunan sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Samsun\'da 13 Bin 440 Uyuşturucu Hap Bulundu
13.12.2023 - 17:03,
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde 13 bin 440 uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ekipler, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde bir zanlının ikametinde yaptığı aramada 13 bin 440 uyuşturucu niteliği bulunan sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 13 Bin 440 Uyuşturucu Hap Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 13 Bin 440 Uyuşturucu Hap Bulundu - Son Dakika
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