Samsun\'da 14 bin 400 sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 14 bin 400 sahte bandrollü boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
İlkadım'da, yapılan operasyonda 15 bin 400 sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
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Galatasaray Petrol Ofisi ve Fenerbahçe Petrol Ofisi, şampiyonluk yarışında kayıp yaşamadı. Galatasaray liderliğini sürdürürken, 23. haftanın puan durumu açıklandı. 24. hafta maçları ise 17 Mart Pazar günü oynanacak.
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