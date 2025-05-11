Samsun\'da 145 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde 145 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ürünlerinin bulunduğu bilgisi üzerine İlkadım ilçesinde bir ikamete baskın düzenledi.
Belirlenen adreste arama gerçekleştiren ekipler, 145 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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