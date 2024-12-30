Samsun'da 153 Restoranlar 500 Bin Kişiye Hizmet Verdi - Son Dakika
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Samsun'da 153 Restoranlar 500 Bin Kişiye Hizmet Verdi

Samsun\'da 153 Restoranlar 500 Bin Kişiye Hizmet Verdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 153 restoranları, uygun fiyatlı yemeklerle 502 bin kişiye ulaştı.

30.12.2024 17:18
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Samsun Büyükşehir Belediyesinin uygun fiyatlı kaliteli yemeği vatandaşlarla buluşturduğu 3 ayrı noktada bulunan restoranlarının açıldığı güden bu yana yarım milyonu aşkın kişiye hizmet verdiği bildirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentin farklı noktalarında vatandaşlara uygun fiyatlı menüler sunan "153" restoranları kentte memnuniyet yaratmaya devam ediyor. 153 restoranlar, İlkadım'da ilçe transfer merkezinin olduğu alanda, Atakum'da OMÜ Rektörlük Batı Garajı tramvay durağı yanında ve Kent Park'ta olmak üzere 3 ayrı noktada yaklaşık 7 aydır hizmet veriyor.

Vatandaşların uygun fiyatlı, sağlıklı ve lezzetli yemeklere erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirilen proje ile çorba 20, ana yemek 40, 4 çeşitten oluşan tabildot ise 70 liradan satışa sunuluyor. Her gün farklı yemeklerin yer aldığı restoranlar zengin menüsü ile de dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediyesinde de görevli aşçılar tarafından özenle hazırlanan yemekler uygun fiyatıyla cebe, lezzetiyle damaklara hitap ediyor. 153 restoranlar hizmete girdiği günden bu yana 502 bin 137 kişinin tercihi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 153 restoranların sosyal belediyeciliğin güzel bir örneği olduğuna dikkat çekti.

Vatandaşların yaşamlarına dokunmak, onların hayatını kolaylaştırmak adına büyük bir gayret ve özveri ile çalışmaya devam etiklerine işaret eden Doğan, şunları kaydetti:

"İnsanı odağımıza alarak projelerimize ve çalışmalarımıza yön veriyoruz. Toplumumuzun her kesiminin faydalanabileceği Alo 153 Restoranlar da bu anlayışın ürünü. İnsana dokunan her projeyi öncelikli görüyoruz, bu nedenle göreve başlar başlamaz ilk işlerimizden biri bu restoranlar oldu. Hemşehrilerimizin ilgisi de oldukça güzel. Uygun fiyata lezzetli, kaliteli yemeklerle gönüllere girdiğimizi görüyoruz. Bu olumlu geri dönüşler bizi mutlu ediyor. Samsun'umuz için attığımız ve atacağımız her bir adımda hemşehrilerimizi merkeze almaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da 153 Restoranlar 500 Bin Kişiye Hizmet Verdi - Son Dakika

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