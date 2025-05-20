Samsun'da 18 Bin Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da 18 bin 40 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine İlkadım ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.
Ekipler belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 8 bin 40 doldurulmuş makaron sigara ve 10 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
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