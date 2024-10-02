Samsun\'da 350 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

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Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 350 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine E.Ş'nin (29) kullandığı nakliye aracını İlkadım ilçesinde durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 350 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.