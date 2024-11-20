Samsun'da 4 Hükümlü ve 1 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü ile 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent geneli ve ilçelerde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlendikleri operasyonda, uyuşturucu madde kullanma suçundan hakkında 12 yıl 6 ay 27 gün, 6 yıl 2 ay, 2 yıl 1 ay ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü ile çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 1 şüpheliyi yakaladı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konulurken zanlı ise emniyete götürüldü.
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