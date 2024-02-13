Samsun'da 7 Bin 300 Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 7 Bin 300 Makaron Ele Geçirildi

Samsun\'da 7 Bin 300 Makaron Ele Geçirildi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakum'da bir büfede kaçak makaron bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 7 bin 300 doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13.02.2024 11:33
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Samsun'da jandarma ekiplerince 7 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakum'da B.İ'nin işlettiği büfede kaçak makaron bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, 7 bin 300 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili B.İ. hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'da 7 Bin 300 Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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