Samsun\'da 790 Bin Sahte Bandrollü Makaron Operasyonu

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SAMSUN'un İlkadım ilçesinde E.M. (27) piyasa değeri 500 bin lira olan 790 bin sahte bandrollü makaronu kamyondan depoya indirirken suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde kente yüklü miktarda sahte bandrollü makaron getirileceği bilgisi üzerine sevkiyatın yapıldığı kamyonu takibe aldı. İlkadım ilçesindeki bir depoya giden kamyonun şoförü E.M., içinde 500 bin lira değerinde 790 bin sahte bandrollü makaronu indirirken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.