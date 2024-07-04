Samsun'da Anız Yangınında 20 Dönüm Ekili Alan Zarar Gördü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde anız yangını sonucu 20 dönüm ekili alanda zarar oluştu.
Alınan bilgiye göre, kırsal Kılıçgüney Mahallesi'nde çıkan anız yangını, buğday ekili araziye sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 20 dönüm buğday ekili alanda zarar oluştu.
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