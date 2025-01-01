Samsun\'da Bekçiye Çarpan Sürücü Tutuklandı

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sürücüsünün "dur" ihtarına uymayıp kaçarken otomobille bekçiye çarpması olayıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi daha tutuklandı.

Samsun- Sinop kara yolu Yükseliş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir sürücünün "dur" ihtarına uymayıp otomobille çarptığı bekçiyi yaralamasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı kullandığı belirlenen H.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

19 Mayıs ilçesinde geçen yıl 13 Aralık gece saatlerinde polis uygulama noktasında 55 HS 197 plakalı otomobil durdurulmak istenmiş, uyarıları dikkati almayan otomobil sürücüsü kaçarken kendisini durdurmak isteyen bekçi S.K'ye (31) çarpmıştı.

Yaralanan bekçi S.K. sağlık ekibince hastaneye kaldırılmış, olayla ilgili gözaltına alınan S.O. tutuklanmıştı.