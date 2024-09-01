Samsun'da 4 bin 47 sentetik ecza ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde boş arazide 4 bin 47 sentetik ecza ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Liman Mahallesi'nde bekçiler, boş araziye bırakılan koliyi fark ederek durumu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu koli içerisinde 4 bin 47 sentetik ecza ele geçirildi.
Koliyi boş araziye bıraktığı tespit edilen A.K.Y. ve F. Ç. gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
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