Samsun\'da Denizde Boğulma Tehlikesi

SAMSUN'un Atakum ilçesinde girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi sahil kısmında meydana geldi. Serinlemek için denize giren C.A. (12), boğulma tehlikesi geçirdi. Bunu gören çocuğu kurtarmak amacıyla suya giren akrabaları K.A. (13), M.C. (19) ve Y.E.A. (14) da boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, denizdeki 4 kişiyi kurtardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. 4 kişi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.