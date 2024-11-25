Samsun'da Eğitime 1 Gün Ara - Son Dakika
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Samsun'da Eğitime 1 Gün Ara

Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 25 Kasım'da 1 gün ara verildi.

25.11.2024 08:16
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Samsun'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Bu nedenle eğitime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada, "Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, ilimizde etkili olan kuvvetli sağanak, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle ilimiz genelindeki Milli Egitim Bakanlığına bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ögretime 25 Kasım 2024 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

Öte yandan kamu kurumlarında görevli, hamile, engelli, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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