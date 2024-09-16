Samsun'da Elektrik Direği İki Büyükbaşı Öldürdü

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde su içtiği yalağa elektrik direği devrilen 2 büyükbaş öldü. Hayvanların sahibi Bahittin Kara, elektrik dağıtım şirketinden şikayetçi oldu.
Olay, saat 10.30 sıralarında, Tekkeköy ilçesi Gölceğiz Mahallesi'nde meydana geldi. Bahittin Kara'ya ait 2 büyükbaşın su içtiği yalağa, rüzgarın etkisiyle devrilen elektrik direği düştü. Elektrik akımına kapılan 2 büyükbaş, telef öldü. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, burada güvenlik önlemi aldı. Kara, elektrik dağıtım şirketinden şikayetçi oldu.
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