Samsun\'da Ev Yangını

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Tahnal Mahallesi İncegeriş mevkisinde Musa Aydemir'e ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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