Samsun'da Evde Silah Kayıtları

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir evde 3 silah ele geçirildi.
Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde Y.B. (38) ile K.B'ye (41) ait ikamete operasyon düzenledi.
İkamette yapılan aramada, 2 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 4 adet tüfek fişeği, 67 kurusıkı tabanca fişeği, 39 tabanca mermisi ve kanuna aykırı bıçak ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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