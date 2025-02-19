Samsun'da Evde Yangın Çıktı

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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kocalar Mahallesi'nde Murat Ayçiçek'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin tüm evi sarması üzerine itfaiyeye haber verildi.

İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucu söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.