Samsun\'da Fındık Bahçesinde Yangın

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde fındık bahçesinde çıkan yangın, söndürüldü.
Karaman Mahallesi Karaağaç mevkisindeki fındık bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını söndürdü.
Yangında fındık bahçesinde hasar meydana geldi.
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