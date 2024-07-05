Samsun'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, hakkında 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Tekkeköy Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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