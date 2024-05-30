Samsun\'da 210 elektronik dereceli termos kaçakçılığı operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 210 elektronik dereceli termos ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, burada yaptıkları aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 210 elektronik dereceli termos ele geçirdi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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