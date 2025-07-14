Samsun'da Halk Otobüsü Yangını - Son Dakika
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Samsun'da Halk Otobüsü Yangını

Samsun\'da Halk Otobüsü Yangını
14.07.2025 17:49
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Samsun'da bir halk otobüsü lastiğinden alev alarak yandı, yolcular tahliye edildi.

Samsun'da seyir halindeyken lastiğinden alev alan özel halk otobüsü yandı. İçerideki yolcuların erkek tahliye edilmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Hüdayi K. (26) yönetimindeki halk otobüsü, saat 15.30 sıralarında Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi 614'üncü Sokak'a geldiğinde sağ arka lastiğinden dumanlar çıkmaya başladı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Aynadan durumu fark eden Hüdayi K., otobüsü durdurup, yolcuları tahliye etti, ardından da alevlere yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Ancak alevler kısa süre sonra aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp, söndürdü.

Yolcular başka bir otobüsle, sefere devam etti.

Kaynak: DHA

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