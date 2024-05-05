Samsun'da hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da hükümlü yakalandı

Samsun\'da hükümlü yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan 9 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı. Operasyonda G.G isimli hükümlü, Atakent Mahallesi'nde yakalandı ve üst aramasında sentetik uyuşturucu ve sentetik ecza hapı ele geçirildi. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

05.05.2024 18:03
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Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan 9 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Uyuşturucu madde kullanmak, hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 9 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G'yi Atakent Mahallesi'nde yakalayan ekipler, hükümlünün üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ve sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güvenlik, Cezaevi, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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