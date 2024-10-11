Samsun'un Terme ilçesinde gerçekleştirilen huzur operasyonunda 6 silah ele geçirildi.
Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 6 farklı adrese baskın düzenledi.
Adreslerdeki aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 428 tabanca fişeği, 24 tüfek kartuşu ile 2 kurusıkı fişeği bulundu.
Operasyon kapsamında 8 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Huzur Operasyonu: 6 Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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