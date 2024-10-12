Samsun'da İşitme Engellilere Narkotik Semineri

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Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işitme engellilere yönelik farkındalık artırıcı "Narkoanne" semineri gerçekleştirdi.

Özel bir meslek lisesi ve 19 Mayıs İşitme Engelliler İlkokolu ve Ortaokulu'nda düzenlenen seminer kapsamında 25'i anne ve anne adayı olmak üzere 65 kişiye uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verildi.

Seminerde, katılımcılara ayrıca UYUMA ve NARVAS projeleri hakkında da bilgi aktarıldı.

Seminere, işaret dili bilen narkorehber personel de bulundu.