Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal mahallelerinde önleyici kolluk devriyesi sırasında, 2 kişinin boş alanda kazı yaptıklarını tespit etti.
Bölgeye giden ekipler, 2 levye, kazma, kürek, balta, 3 metre uzunluğunda çelik halat, 2 demir keski, demir testere, 3 metre bez halat ve çekiç ele geçirdi.
Suçüstü yakalanan C.K. (30) ve S.O. (27), İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?