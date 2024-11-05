Samsun\'da Kaçak Sigara Operasyonu

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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 75 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, evde yaptıkları aramada, 75 bin makaron, bir elektrikli sigara sarma makinesi ve 3 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan K.B. emniyete götürüldü.