Samsun'da Kaçak Telefon Operasyonu

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Samsun'un İlkadım ilçesinde kaçak telefon ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde arama yapan ekipler, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 37 akıllı cep telefonu ele geçirdi.

Operasyonda B.E. (29) gözaltına alındı.